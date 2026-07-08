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الإمارات تُدين الهجوم على ناقلة نفط سعودية في هرمز

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دانت الإمارات الأربعاء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سلطنة عُمان، والذي نُسب إلى إيران.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن “هذا الهجوم يُمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم”.

وأعربت الإمارات عن “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية”.

ودانت وزارة الخارجية السعودية الثلاثاء استهداف الناقلة وحمّلت إيران مسؤوليته.

وأكّدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” تعرض ناقلة النفط العملاقة “وديان” لحادث أثناء عبورها هرمز الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في بيان الأربعاء أن أفراد الطاقم بخير وأن الشحنة في وضع آمن، وأن الناقلة تتمتع بحالة صالحة للإبحار.

م ل/

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