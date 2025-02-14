الإمارات تُدين عملية الدهس في ميونيخ الألمانية

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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس “الإجرامية” التي وقعت في مدينة ميونيخ الألمانية وأوقعت 30 جريحا، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة مساء الخميس بيانا لوزارة الخارجية قالت فيه إنّ “دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

ووقع الهجوم قبل عشرة أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شباط/فبراير والتي تهيمن عليها مسائل الهجرة والأمن بعد هجمات دامية عدة شهدها البلد في الآونة الأخيرة ونفذها أجانب.

كذلك، عبَّرت الوزارة عن “تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

هت