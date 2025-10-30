The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تُنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ 57 مريضا من غزة برفقة ذويهم

نفذت دولة الإمارات إخلاء طبيا عاجلا لـ 57 مريضا من قطاع غزة، برفقة ذويهم، على ما أوردت وكالة  أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لمن تم إخلاؤهم ضمن مبادرة “الفارس الشهم 3” منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 2,961 مريضاً ومرافقاً، بحسب الوكالة.

ونُفذّت مهمة الإخلاء الطبي عن طريق مطار رامون في جنوب إسرائيل وعبر معبر كرم أبو سالم. والعملية الأخيرة هي الدفعة 29 من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة التي تنفذها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بحسب المصدر عينه.

