الإمارات ثاني دولة تعتمد “ليبفندرا” لعلاج ارتفاع الكوليسترول

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أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد “ليبفندرا” لعلاج ارتفاع الكوليسترول، لتصبح الإمارات ثاني دولة تعتمد هذا الدواء عالميا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وهذا العلاج مخصص للبالغين المصابين بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL-C)، بما في ذلك بعض الحالات الوراثية. ويُؤخذ مرة واحدة يوميا عن طريق الفم.

ويسهم “ليبفندرا”، إلى جانب نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني، في خفض مستويات الكوليسترول الضار، والذي يعد من أبرز عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

م ل