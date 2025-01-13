الإمارات ستعيد فتح سفارتها في لبنان بعد أكثر من 3 سنوات

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دبي/بيروت (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الاثنين أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى موجود في لبنان حاليا لإجراء ترتيبات لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إغلاقها.

ووصل الوفد يوم الأحد بعد يوم من اتفاق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزاف عون على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح السفارة.

وسحبت الإمارات دبلوماسييها من لبنان وأغلقت السفارة في أكتوبر تشرين الأول 2021 في تضامن مع السعودية بعد أن انتقد وزير الإعلام اللبناني آنذاك تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن.

وأشار وزير الخارجية السعودي في ذلك الوقت إلى هيمنة جماعة حزب الله على السياسة اللبنانية. لكن معظم كبار قادة الجماعة قتلوا وتعرضت الكثير من مواقعها في أنحاء لبنان للتدمير في حرب استمرت أكثر من عام مع إسرائيل.

وذكر إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني في كلمة نقلها التلفزيون أن الرئيس عون قال إن دولا من بينها الإمارات والسعودية منفتحة على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقال بو صعب إن الإمارات ستعيد فتح سفارتها قريبا جدا وبالتالي هناك أمل في فتح صفحة جديدة في لبنان.