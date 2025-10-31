الإمارات للشحن الجوي تضيف بانكوك إلى شبكة وجهاتها

أعلنت الإمارات للشحن الجوي تشغيل رحلة شحن أسبوعية جديدة إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك، في خطوة تعزز توسّع شبكة عملياتها الواسعة عبر شرق آسيا وجنوب شرقها، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة أنّ “الإضافة الجديدة تعد جزءاً من جهود الناقلة لتوسيع حضورها في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطاً في حركة التجارة، وتتيح لعملائها في المنطقة مرونة أكبر في نقل بضائعهم إلى مختلف أنحاء العالم عبر دبي”.

وتُسيّر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن في أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، رحلاتها المخصصة إلى 43 وجهة عالمية ضمن شبكتها، منها 11 وجهة في شرق آسيا وجنوب شرقها، بحسب الوكالة الرسمية.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن بدر عباس إن “عملياتنا في شرق وجنوب شرق آسيا تعد من بين الأوسع على مستوى شبكتنا العالمية، سواء من حيث عدد الرحلات أو طائرات الشحن أو السعة التشغيلية المتاحة ومع ذلك، فإن الطلب في تزايد مستمر، ما يجعل من هذه المنطقة الركيزة الأساسية لتوسّعنا خلال عام 2026 وما بعده”.

