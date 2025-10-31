The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات للشحن الجوي تضيف بانكوك إلى شبكة وجهاتها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

 أعلنت الإمارات للشحن الجوي تشغيل رحلة شحن أسبوعية جديدة إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك، في خطوة تعزز توسّع شبكة عملياتها الواسعة عبر شرق آسيا وجنوب شرقها، على ما أوردت وكالة  أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة أنّ “الإضافة الجديدة تعد جزءاً من جهود الناقلة لتوسيع حضورها في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطاً في حركة التجارة، وتتيح لعملائها في المنطقة مرونة أكبر في نقل بضائعهم إلى مختلف أنحاء العالم عبر دبي”.

وتُسيّر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن في أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، رحلاتها المخصصة إلى 43 وجهة عالمية ضمن شبكتها، منها 11 وجهة في شرق آسيا وجنوب شرقها، بحسب الوكالة الرسمية.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن بدر عباس إن “عملياتنا في شرق وجنوب شرق آسيا تعد من بين الأوسع على مستوى شبكتنا العالمية، سواء من حيث عدد الرحلات أو طائرات الشحن أو السعة التشغيلية المتاحة ومع ذلك، فإن الطلب في تزايد مستمر، ما يجعل من هذه المنطقة الركيزة الأساسية لتوسّعنا خلال عام 2026 وما بعده”.

هت/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية