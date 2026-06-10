الإمارات للشحن الجوي تطلق رحلة أسبوعيا إلى ألماتي في كازخستان

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أعلنت شركة “الإمارات للشحن الجوي”، ذراع الشحن الجوي لطيران الإمارات، أنها ستطلق رحلات أسبوعية على متن طائرة شحن متخصصة من طراز بوينغ 777 إلى مطار ألماتي الدولي في كازاخستان، ابتداء من 16 حزيران/يونيو، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الاربعاء.

وتُعد ألماتي أول وجهة للإمارات للشحن الجوي في آسيا الوسطى، ما سيتيح فتح ممر تجاري حيوي جديد يربط المنطقة بشبكة الرحلات العالمية للناقلة.

وذكرت وكالة “وام” أن ألماتي، كبرى مدن كازخستان، تعد مركزا تجاريا ولوجستيا متناميا وتُمثل بوابة اقتصادية وتجارية في آسيا الوسطى.

وستوفر خدمة الشحن الجوي الأسبوعية أيام الثلاثاء، أكثر من 100 طن من سعة الشحن، ما يتيح تسهيل حركة شحن السلع الأساسية وغيرها، بين ألماتي وبقية أنحاء العالم عبر دبي.

هت/كام