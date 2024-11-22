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الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة

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أطلقت الإمارات وألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاعات الحيوية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا بليندا بالوكو.

وأكد الزيودي أن اللجنة “تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام”.

من جانبها، قالت بالوكو إن “انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك”.

وركزت مناقشات اللجنة المشتركة على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.

بور/

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