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الإمارات وأوغندا توقعان 6 مذكرات تفاهم في مجالات عدة

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وقعت الإمارات وأوغندا ست مذكرات تفاهم في مختلف المجالات خلال زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للبلد الواقع في شرق إفريقيا، على ما أفادت وكالة أنباء الإماارت (وام) الخميس.

ويقوم الشيخ عبدالله بصحبة وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان بجولة إفريقية شملت أيضا إلى تنزانيا.

والتقى الشيخ عبد الله بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي حيث أكّد حرص الإمارات على “ترسيخ شراكات تنموية مستدامة مع الدول الأفريقية الصديقة، بما يعود بالنفع والرخاء على شعوبها”.

وتخلل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري بين البلدين، وأخرى بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة الخارجية في أوغندا، ومذكرة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ووزارة الطاقة وتنمية المعادن الأوغندية

وشهد المسؤولان توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بين البلدين ومذكرة تفاهم بين شركة “قطارات الاتحاد” وحكومة أوغندا، ومذكرة تفاهم بين هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية في أوغندا وشركة “بريسايت” الإماراتية المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هت/كام

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