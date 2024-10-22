الإمارات وإيرلندا توقعان اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية

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وقعت الإمارات وإيرلندا في أبوظبي اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأشاد وزير العدل الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع جمهورية إيرلندا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة.

من جانبها أشارت وزيرة العدل الايرلندية هيلين ماكنتي إلى أن “العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية ونحن سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين”، وفق الوكالة.

أم/رض