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الإمارات والأردن تستعدان لانطلاق التمرين العسكري “الثوابت القوية 4”

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شارك عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الإماراتية في الاجتماع التخطيطي الأول مع نظرائهم الأردنيين في إطار التحضيرات لإطلاق التمرين العسكري المشترك “الثوابت القوية 4″، والمقرر إقامته خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي على الأراضي الأردنية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة مساء السبت أنّ التمرين يأتي “امتدادا للتعاون العسكري الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية والتاريخية بين قيادة البلدين الشقيقين”.

وناقش الطرفان، خلال الاجتماع الذي عقد في الأردن السبت “سبل تعزيز التكامل العسكري وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يدعم جاهزية القوات المسلحة لدى الطرفين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأوردت الوكالة أن التمرين العسكري المشترك “سيشمل مجموعة من السيناريوهات العسكرية، التي تهدف لتطبيق مفاهيم وعقائد عسكرية جديدة على المستوى الإستراتيجي والتعبوي بغرض تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وتطوير الكفاءات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بالمنطقة”.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية