The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات والسنغال تختتمان اجتماعا رفيع المستوى في دكار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اختتمت الإمارات والسنغال، بوصفهما الدولتين المشاركتين في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الجمعة أعمال الاجتماع التحضيري الذي عُقد في العاصمة السنغالية دكار، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت “وام” إلى أن الاجتماع رفيع المستوى جرى في مرحلة مفصلية ضمن الاستعدادات الجارية للمؤتمر المزمع انعقاده في أبوظبي نهاية العام 2026.

وشهد الاجتماع، الذي استمر على مدار يومين، حضور أكثر من 1600 مشارك من أكثر من 120 دولة، لحشد الجهات الحكومية والشركاء بهدف تسريع الأعمال التحضيرية الفنية للمؤتمر، وتعزيز الجهود الدولية للتوافق بشأن الأولويات الرئيسية العالمية بشأن المياه، بحسب “وام”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية