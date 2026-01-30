الإمارات والسنغال تختتمان اجتماعا رفيع المستوى في دكار

اختتمت الإمارات والسنغال، بوصفهما الدولتين المشاركتين في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الجمعة أعمال الاجتماع التحضيري الذي عُقد في العاصمة السنغالية دكار، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت “وام” إلى أن الاجتماع رفيع المستوى جرى في مرحلة مفصلية ضمن الاستعدادات الجارية للمؤتمر المزمع انعقاده في أبوظبي نهاية العام 2026.

وشهد الاجتماع، الذي استمر على مدار يومين، حضور أكثر من 1600 مشارك من أكثر من 120 دولة، لحشد الجهات الحكومية والشركاء بهدف تسريع الأعمال التحضيرية الفنية للمؤتمر، وتعزيز الجهود الدولية للتوافق بشأن الأولويات الرئيسية العالمية بشأن المياه، بحسب “وام”.