الإمارات والصين تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

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عقدت مجموعة العمل للاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتية – الصينية، اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد بدبي الاربعاء، على ما ذكرت وكالة انباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الاربعاء أنّ الاجتماع يهدف إلى “تعزيز الشراكة الاقتصادية والنمو الاستثماري بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية”.

وصف وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، في كلمته الافتتاحية، “العلاقات الإماراتية الصينية بالإستراتيجية حيث تُعد نموذجاً راسخاً للتعاون المثمر وتمتد لأكثر من أربعة عقود شهدت خلالها تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي”.

وأوردت الوكالة أنّ الاجتماع ناقش “عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري بين البلدين، من ضمنها سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين، وتحفيز الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في الدولة، بالإضافة إلى فرص التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك قطاعات السياحة والنقل الجوي والطيران”.

واستقبلت الإمارات أكثر من مليون سائح صيني في عام 2023، مع وصول عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى أكثر من 200 رحلة شهرياً.

وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الصين من تجارة الإمارات غير النفطية 11,2%، وفي عام 2023 استحوذت الإمارات على 25% من تجارة الصين غير النفطية مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، لتصبح الشريك التجاري الأول للصين بين دول هذه المناطق، بحسب الوكالة الإماراتية.

هت/ب ح