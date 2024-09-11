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الإمارات والفيليبين تبحثان العلاقات الثنائية

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الداخلية في الفيليبين بنيامين أبالوس علاقات التعاون بين البلدين وإمكانيات تطويرها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن أبالوس نقل إلى الشيخ محمد خلال اللقاء الذي عُقد في قصر البحر في أبوظبي، تحيات الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار وللعلاقات الإماراتية ـ الفلبينية مزيداً من التقدم.

وأضافت أن الشيخ محمد حمّل الوزير تحياته إلى الرئيس الفلبيني وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من النماء.

 أم/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية