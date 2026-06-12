الإمارات والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان

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وقعت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية نورة الكعبي مذكرة تفاهم نيابة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء إطار مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة أن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المغربي.

وأكدت الكعبي أن “توقيع هذه المذكرة يجسد الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المغربية بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنها توفر إطاراً مهماً لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان”.

هت