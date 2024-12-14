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الإمارات والولايات المتحدة تبحثان مكافحة الجرائم المالية

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بحث وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات في واشنطن سبل تعزيز التعاون والشراكة الإماراتية الأميركية في مواجهة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن المالي العالمي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة مساء الجمعة أنّ الوفد برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة التقى خلال مهمة عمل في الولايات المتحدة الأميركية اختتمت الخميس واستمرت أربعة أيام، عددا من الشركاء الإستراتيجيين في العاصمة واشنطن.

وأوردت الوكالة أنّ الوفد ضم إلى “جانب الأمانة العامة للجنة الوطنية، ممثلين من عدد من الجهات الحكومية التي ضمت وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وغيرها من الجهات المهنية”.

وأشارت إلى أنه تم الاجتماع مع كبار المسؤولين من الوكالات الأميركية، بما في ذلك وزارات الخزانة والعدل والخارجية ووحدة التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية “IRS-CI”، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية “FinCEN”، ومكتب التحقيقات الفدرالي، كما قام الوفد خلال المهمة بالاجتماع مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، “أهمية الشراكة الإماراتية – الأمريكية في تعزيز الأمن الاقتصادي والمالي العالمي”.

هت/الح

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