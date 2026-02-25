الإمارات وتشيكيا تناقشان تعزيز الشراكة في قطاعات الاقتصاد الجديد

ناقشت الإمارات وتشيكيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمشاريع والمبادرات الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2026، بحسب ما أفادت وكالة (وام) الأربعاء.

جاء ذك خلال اجتماع عقده عبر الفيديو، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كارِل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة التشيكي.

وقال المري إنّ “العلاقات الإماراتية التشيكية تشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات الاقتصادية”، مشيراً إلى “أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون… وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الجديد”.

