The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات وتشيكيا تناقشان تعزيز الشراكة في قطاعات الاقتصاد الجديد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ناقشت الإمارات وتشيكيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمشاريع والمبادرات الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2026، بحسب ما أفادت وكالة (وام) الأربعاء.

جاء ذك خلال اجتماع عقده عبر الفيديو، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع  كارِل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة التشيكي.

وقال المري إنّ “العلاقات الإماراتية التشيكية تشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات الاقتصادية”، مشيراً إلى “أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون… وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الجديد”.

هت/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية