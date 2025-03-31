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الإمارات وجهة لفعاليات عالمية خلال نيسان/أبريل

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تستضيف دولة الإمارات خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، مجموعة من المؤتمرات والمعارض والفعاليات الكبرى، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وتستعد العاصمة أبوظبي لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك وشخصية بارزة ونخبة من كبار المستثمرين العالميين، خلال فعاليات قمة “AIM للاستثمار 2025” التي تعقد من 7 إلى 9 نيسان/أبريل المقبل، في مركز أدنيك في أبوظبي.

وتُنظم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدورة الثامنة من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 التي ستعقد يومي 8 و9 نيسان/أبريل 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض–أدنيك.

كما تستضيف أبوظبي النسخة 64 من المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية (IFATCA2025)، في الفترة من 28 نيسان/أبريل ولغاية 2 أيار/مايو 2025، بمشاركة واسعة من المنظمات الدولية والهيئات الحكومية والعديد من الشركات الرائدة في قطاع الطيران المدني.

وتنطلق في دبي خلال الفترة من 21 إلى 25 نيسان/أبريل 2025، فعاليات “أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي” الذي يتضمن العديد من المؤتمرات والمبادرات والمعارض بهدف استعراض رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي وتوظيف فرصه الواعدة.

 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية