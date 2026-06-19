الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في “السياحة والطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”

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بحث وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، مع وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحِرف والسياحة في الحكومة الفرنسية سيرج بابان، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مجالات السياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد الإمارات برئاسة الوزير المري، إلى فرنسا للمشاركة في معرض “فيفا تك 2026” لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة المنعقد في باريس.

وناقش الوزيران سبل تعزيز العمل المشترك في قطاع السياحة من خلال تطوير القدرات وبناء شراكات جديدة بين المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجالات السياحة وإدارة الضيافة في البلدين، بحسب “وام”.

كما تطرقا إلى أهمية الترويج المتبادل للوجهات والمعالم السياحية في الإمارات وفرنسا، بما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوطيد الروابط بين الشعبين الصديقين.

هت/دص