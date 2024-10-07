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الإمارات وكوريا الجنوبية تعززان التعاون في مجال الرقابة والنزاهة

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اختتم وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية شهدت بحث تعزيز التعاون في مجالات الرقابة العامة والتدقيق ومكافحة الفساد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ووقع رئيس الجهاز حميد عبيد أبوشبص خلال الزيارة مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس التدقيق والتفتيش في كوريا جايهاي تشوي في “خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين”، وفق بيان.

وأضاف البيان أن أبوشبص عقد اجتماعات عدة مع كبار المسؤولين في جمهورية كوريا، من بينهم رئيس لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية ريو جول وان، لبحث “آفاق التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية