الإمارات وكوريا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

قام سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ الزيارة تهدف إلى “تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا”.

والتقى الجابر الأربعاء “تشو هيون، وزير خارجية جمهورية كوريا، بحضور عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وحسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون، خصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الجابر “حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخاصة مع جمهورية كوريا، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”، مشيراً إلى أن “جمهورية كوريا هي شريك إستراتيجي رئيسي لدولة الإمارات في دعم أمن الطاقة وتعزيز نمو الصناعات المتقدمة”.

