The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات وكوريا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قام سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ الزيارة تهدف إلى “تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا”.

والتقى الجابر الأربعاء “تشو هيون، وزير خارجية جمهورية كوريا، بحضور عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وحسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون، خصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الجابر “حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخاصة مع جمهورية كوريا، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”، مشيراً إلى أن “جمهورية كوريا هي شريك إستراتيجي رئيسي لدولة الإمارات في دعم أمن الطاقة وتعزيز نمو الصناعات المتقدمة”.

هت/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية