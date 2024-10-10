الإمارات وماليزيا تختتمان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

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اختتمت الإمارات وماليزيا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيدا لإبرامها رسميا في وقت سيتم تحديده لاحقا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا ظفرول عزيز أكدا “التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين، وتحديد فرص جديدة للاستثمار”.

وترتكز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا على “علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية الثنائية 4,9 مليار دولار في عام 2023″، وفق الوكالة.

وتحلّ ماليزيا حاليا في المرتبة الـ 12 من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، في قارة آسيا والخامسة بين دول رابطة جنوب شرق آسا “آسيان”، في حين أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، بحصة تبلغ 32%، من إجمالي التبادل التجاري لماليزيا مع الدول العربية، وفق “وام”.

أم/نور