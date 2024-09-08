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الإمارات ومصر تبحثان في شراكتهما الاقتصادية

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بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري مع كل من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدُّوَليّ المصرية رانيا المشاط، في تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”

وقالت الوكالة إن ذلك جاء على هامش مشاركة المري في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي ترأستها الإمارات، وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا “سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر”.

أم/

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