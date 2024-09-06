الإمارات و 7 دول في أوبك+ تمدد الخفض الطوعي للإمدادات

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اتفق ثمانية أعضاء ضمن تحالف “أوبك بلاس” للبلدان المنتجة للنفط بينها الإمارات، على تمديد الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لتتأجّل بذلك زيادة كانت مقررة للإنتاج في ظل تراجع أسعار الخام.

والبلدان الثمانية هي الإمارات والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان.

وأفاد التحالف في بيان بأن الخفض الطوعي للإمدادات البالغ 2,2 مليون برميل يوميا سيتم تمديده “لشهرين حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024”.

وأضاف أنه سيتم “التخلي تدريجيا (عن الخفض) على أساس شهري اعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024″، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على “مرونة وقف التعديلات أو التراجع عنها بناء على ما تمليه الحاجة”.

وفي آخر اجتماع وزاري للتحالف في حزيران/يونيو، أعلنت أوبك وحلفاؤها أنها ستبدأ تدريجيا زيادة الإنتاج اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.

بور-أم/