الإيرانيون يتوافدون على طهران لحضور مراسم جنازة خامنئي

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دبي 4 يوليو تموز (رويترز) – احتشد مشيعون اليوم السبت في مجمع صلاة ضخم في طهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، التي تستمر أسبوعا، بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة آيات من القرآن.

وتنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية لخامنئي في استعراض للولاء الشعبي لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية والحماس الثوري، وتسببت أول غارة جوية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في إنهاء حكمه الذي دام 37 عاما.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون نعشه مغطى بالعلم الإيراني وعليه عمامته السوداء. ووُضع النعش على منصة سوداء كبيرة، إلى جانب أربعة نعوش أخرى لأفراد أسرته الذين قُتلوا في الضربة.

وامتلأت الساحة الواسعة لمصلى الإمام الخميني في طهران بالمشيعين ولوح كثير منهم بالأعلام الإيرانية حاملين صورا لخامنئي.

وقالت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية إن هتافات “الموت لأمريكا” ترددت في مصلى طهران يوم وداع “السيد الشهيد”.

وفي مقاطع فيديو نشرتها مواقع إخبارية أخرى تابعة لوسائل الإعلام الحكومية، سُمع المشيعون أيضا يهتفون “شعارنا كلمة واحدة: الانتقام، الانتقام”، و”سنقتل، سنقتل من قتل إمامنا”.

وتم رش الماء من أسطح المباني لترطيب أجساد المشيعين وسط حرارة الصيف. وسيبقى نعش خامنئي في المصلى حتى مساء غد الأحد.

ومن المتوقع نقل جثمانه إلى قم ثم النجف وكربلاء، المراكز الشيعية الكبرى في إيران والعراق، قبل أن يوارى الثرى يوم الخميس في مشهد، حيث أبرز مزار ديني في البلاد.

وبدأت المراسم في وقت متأخر من مساء يوم الخميس بوضع نعشه أمام حشد من المؤيدين الباكين على وقع هتافات رثاء ترددت في المكان وألقى بعض الواقفين عند النعش الزهور على الحشد. وأمس الجمعة، وضع نعشه في قاعة الصلاة الكبرى التي شيدت تكريما لسلفه آية الله روح الله الخميني.

وتسعى السلطات إلى حشد الملايين للمشاركة في مواكب كبيرة خلال الأيام المقبلة، من خلال توفير وسائل النقل والطعام والإقامة.

ولم يظهر الزعيم الأعلى الجديد مجتبى نجل خامنئي في أي صورة جديدة منذ إصابته في الهجوم الذي أودى بحياة والده.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )