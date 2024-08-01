الإيرانيون يشيعون جنازة إسماعيل هنية وخامنئي يؤم الصلاة

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من باريسا حافظي وجنى شقير

دبي (رويترز) – شيع الإيرانيون يوم الخميس جنازة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد يوم من اغتياله في العاصمة الإيرانية طهران في هجوم أثار مخاوف من اندلاع صراع مباشر بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات على الهواء مباشرة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وهو يؤم صلاة الجنازة في جامعة طهران، حيث ارتدى آلاف المشيعين ملابس سوداء وهتفوا “الموت لإسرائيل” و”الموت لأمريكا”.

وسيتم نقل الجثمان جوا إلى قطر، حيث كان يقيم هنية بشكل رئيسي، من أجل دفنه يوم الجمعة.

وقال خليل الحية القيادي الكبير في حماس في كلمة نقلها التلفزيون من جامعة طهران “نم قرير العين يا أبا العبد إسماعيل هنية فأمتنا وإيران ومحور المقاومة وشعبك ومقاوموك والقسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة موحدون على خيار المقاومة لإنهاء الاحتلال الصهيوني”.

ومحور المقاومة هو تحالف تم تشكيله على مدى أربعة عقود من الدعم الإيراني لمقاومة النفوذ الإسرائيلي والأمريكي في الشرق الأوسط.

واتهمت إيران وحماس إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل هنية يوم الأربعاء بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد في طهران.

ولكن مسؤولي إسرائيل لم يعلنوا أي مسؤولية عن الهجوم الذي أثار تهديدات بالثأر من إسرائيل وفاقم المخاوف من أن تتحول الحرب في غزة إلى صراع شامل في الشرق الأوسط.