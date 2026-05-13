الائتلاف الحاكم في إسرائيل يقترح حلّ الكنيست تمهيدا لانتخابات مبكرة

afp_tickers

3دقائق

أعلن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء، أن الغالبية الداعمة له قدمت مشروع قانون لحل الكنيست، ما يمهّد الطريق لانتخابات مبكرة.

وجاء في نص المشروع الذي نشره الليكود أن “الكنيست الخامسة والعشرين ستُحل قبل نهاية ولايتها. وستجرى الانتخابات (لتشكيل البرلمان المقبل) في الموعد الذي تحدده لجنة الكنيست، على ألا يكون أقل من 90 يوما بعد إقرار هذا القانون”.

ردا على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه وحليفه السياسي نفتالي بينيت مستعدان لخوض الانتخابات المبكرة.

وكتب لبيد على إكس “نحن مستعدون. معا” مستخدما اسم تحالفه الجديد “بياحد” (معا) الذي شكله مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بهدف هزيمة نتانياهو في الانتخابات المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يُطرح مشروع حلّ الكنيست للتصويت في 20 أيار/مايو. وتنتهي الدورة التشريعية الحالية في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

يأتي إعلان حلّ الكنيست بمبادرة من حزب نتانياهو، بعدما بدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أن غالبيته مهددة بالتفكك بسبب استياء الأحزاب اليهودية المتشددة من عدم إقراره، كما وعدها، قانونا يعفي الشبان الذين يدرسون في اليشيفوت (مدارس دينية يهودية) من الخدمة العسكرية الإلزامية.

واستغلالا لهذه الاضطرابات، أعلنت بعض أحزاب المعارضة الثلاثاء عزمها على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، لكن إعلان الليكود يبدو أنه قطع الطريق عليها، إذ يتيح لنتانياهو الإمساك بزمام الجدول الانتخابي.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته هيئة الإذاعة العامة “كان” الثلاثاء تقدم حزب الليكود في نوايا التصويت بفارق ضئيل على ائتلاف “بياحد”، ما قد يمنع أيا منهما من تأمين أغلبية وتشكيل حكومة.

وبحسب هذا الاستطلاع، سيحصل حزب الليكود على 26 مقعدا من أصل 120 في الكنيست (مقارنة بـ32 مقعدا حاليا)، و”بياحد” على 25 مقعدا، متقدما على حزب “يشار” بقيادة غادي ايزنكوت (يمين وسط)، الرئيس السابق للأركان والحليف المحتمل للثنائي لبيد-بينيت، والذي من المتوقع أن يحصد 15 مقعدا.

ميب-مج/ع ش-الح/ح س