الاتحاد الأوروبي: أكثر من 3500 شخص غادروا غزة حتى الآن عبر معبر رفح

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واشنطن (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن نحو 3500 شخص عبروا حتى الآن إلى مصر من قطاع غزة من خلال معبر رفح بينهم أكثر من ألفي شخص بحاجة إلى الرعاية الطبية.

واستأنف الاتحاد الأوروبي مهمته المدنية في 31 يناير كانون الثاني لمراقبة معبر رفح الحدودي، وهو نقطة دخول رئيسية للقطاع وللخروج منه. وكان المعبر مغلقا أمام عبور الأفراد منذ مايو أيار.