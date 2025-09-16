الاتحاد الأوروبي: الهجوم الإسرائيلي على غزة سيفاقم الوضع المتدهور
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
بروكسل (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيفاقم الوضع المتدهور في القطاع.
وكتبت كالاس على منصة إكس “الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيفاقم الوضع المتدهور أصلا”.
وأضافت “سيعني ذلك المزيد من الموت والدمار والنزوح”، وذكرت أن المفوضية الأوروبية ستعلن إجراءات غدا الأربعاء للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)