الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل وقف عملياتها في لبنان

بروكسل 9 مارس آذار (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن على إسرائيل وقف عملياتها في لبنان، وإن الدبلوماسية توفر أفضل فرصة لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى.

وذكرت كالاس في بيان “يعرّض قرار (جماعة) حزب الله مهاجمة إسرائيل دعما لإيران المنطقة بأسرها للخطر ويضيف بعدا مميتا. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي”.

وأضافت “في الوقت نفسه، كان رد إسرائيل قاسيا. يتسبب ردها في نزوح جماعي ويزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش”، وتابعت أن “سيادة لبنان وسلامة أراضيه يجب احترامها”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )