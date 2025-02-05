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الاتحاد الأوروبي: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية

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بروكسل (رويترز) – قال متحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي‭ ‬يوم الأربعاء إن قطاع غزة يتعين أن يكون جزءا أساسيا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مضيفا أن التكتل ملتزم بحل الدولتين للاسرائيليين والفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة، الذي مزقته الحرب، بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى. وأثارت تصريحاته إدانة عالمية.

وأضاف المتحدث الأوروبي “اطلعنا على تعليقات الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب. الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بقوة بحل الدولتين، ويعتقد أنه المسار الوحيد للسلام طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتابع “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

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