الاتحاد الأوروبي: لو كان الحل العسكري ممكنا بغزة لكانت الحرب انتهت بالفعل

(رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الاثنين إن الحرب في غزة تزداد خطورة يوما بعد آخر، وأكدت أن الحرب ليست الحل.

وأضافت في بيان على منصة إكس “لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب انتهت بالفعل”.

وذكرت أن أولويات الاتحاد الأوروبي لا تزال تقديم الدعم الإنساني، عبر أشكال منها تمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)