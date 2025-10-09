الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمناقشة كيفية المساهمة في خطة السلام بغزة

باريس (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الخميس إن الاتحاد مستعد لمناقشة كيفية مساهمته في خطة السلام بغزة.

وأضافت قبيل مؤتمر عن غزة في باريس “هذه أفضل فرصة لدينا”.

ووقعت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت سابق يوم الخميس اتفاقا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

