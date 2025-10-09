The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمناقشة كيفية المساهمة في خطة السلام بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الخميس إن الاتحاد مستعد لمناقشة كيفية مساهمته في خطة السلام بغزة.

وأضافت قبيل مؤتمر عن غزة في باريس “هذه أفضل فرصة لدينا”.

ووقعت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت سابق يوم الخميس اتفاقا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية