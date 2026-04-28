The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الاتحاد الأوروبي: نتواصل مع إسرائيل بشأن سفينة حبوب روسية رست في حيفا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بروكسل 28 أبريل نيسان (رويترز) – قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني اليوم الثلاثاء إن التكتل تواصل مع إسرائيل بشأن سماحها لسفينة روسية كانت تحمل ما تصفها أوكرانيا بأنها حبوب مسروقة منها، بالرسو في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراض أوكرانية تحتلها روسيا.

وقال العنوني ردا على طلب للتعليق على الوضع “نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر”.

وأضاف “لقد تواصلنا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة”.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربعة التي تقول روسيا إنها أراضيها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب سرقتها روسيا.

واحتجت أوكرانيا سابقا على تصدير هذه الحبوب إلى دول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها “أراضيها الجديدة”، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراض أوكرانية. ولم تعلق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

