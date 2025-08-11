الاتحاد الأوروبي: نندد بمقتل 5 صحفيين من الجزيرة في غارة إسرائيلية

reuters_tickers

1دقيقة

باريس (رويترز) – قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الاثنين إن التكتل يندد بمقتل خمسة من صحفيي قناة الجزيرة في غارة جوية إسرائيلية أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وبينهم مراسل الجزيرة أنس الشريف.

وذكرت كالاس في بيان على منصة إكس “نحن على علم بالادعاء الإسرائيلي بأن المجموعة التي قُتلت هم إرهابيون من (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، لكنه يتعين في هذه الحالات تقديم أدلة قاطعة في إطار احترام سيادة القانون لتجنب استهداف الصحفيين”.

وحثت كالاس إسرائيل على السماح بدخول مزيد من الشاحنات إلى غزة وتوزيع المساعدات بشكل أفضل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)