الاتحاد الأوروبي: هناك حاجة لمزيد من الدعم الدولي لاستقرار الوضع المالي الفلسطيني

بروكسل (رويترز) – قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا يوم الخميس إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي الفلسطيني، مضيفة أن التكتل يقر بالتقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الأساسية في ظل “ظروف استثنائية”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، قالت شويتسا أيضا إن هذه الإصلاحات شرط مسبق لتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق، وإنه ما زال “هناك عمل يجب إنجازه”.

