The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الاتحاد الأوروبي: هناك حاجة لمزيد من الدعم الدولي لاستقرار الوضع المالي الفلسطيني

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بروكسل (رويترز) – قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا يوم الخميس إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي الفلسطيني، مضيفة أن التكتل يقر بالتقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الأساسية في ظل “ظروف استثنائية”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، قالت شويتسا أيضا إن هذه الإصلاحات شرط مسبق لتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق، وإنه ما زال “هناك عمل يجب إنجازه”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية