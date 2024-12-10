الاتحاد الأوروبي: هناك مخاوف مشروعة بشأن مخاطر العنف الطائفي بسوريا

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بروكسل (رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن هناك مخاوف مشروعة بشأن مخاطر العنف الطائفي في سوريا وتجدد التطرف في البلاد، وذلك رغم إشارتها إلى بوادر إيجابية.

وأعلن رئيس الوزراء الجديد في سوريا يوم الثلاثاء توليه رسميا مسؤولية حكومة انتقالية مدعومة من جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد قبل ثلاثة أيام.

وقالت كالاس خلال جلسة استماع داخل إحدى لجان البرلمان الأوروبي “تقييم الأشخاص الجدد يكون بأفعالهم”.

وأضافت “من المبكر للغاية توقع مسار ما يحدث… الإشارات الأولية جيدة، لكننا لن نتعجل بشأن أي ترتيبات إذا لم يكن لدينا يقين”.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا عندما يجتمعون في بروكسل في 16 ديسمبر كانون الأول.

وذكرت كالاس أن سقوط الأسد يمثل ضربة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيران.

وتابعت “بالنسبة لبوتين والنظام الإيراني، فإن سقوط الأسد يمثل ضربة قاصمة لكليهما”.