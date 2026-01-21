الاتحاد الأوروبي “مستعد لتوقيع” اتفاق شراكة أمنية مع الهند

afp_tickers

2دقائق

أعرب الاتحاد الأوروبي الذي يتفاوض مع الهند على اتفاق كبير للتجارة الحرّة عن استعداده لتوقيع اتفاق شراكة في مجال الأمن والدفاع مع نيودلهي، بحسب ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية قبل قمّة مرتقبة في العاصمة الهندية.

وقالت كايا كالاس أمام النوّاب الأوروبيين في ستراسبورغ “اتفقنا اليوم على المضي قدما مع إبرام شراكة جديدة للأمن والدفاع بين الاتحاد الأوروبي والهند تشمل على سبيل التعداد الأمن البحري والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب”.

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين رفقة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الهند في 26 و27 كانون الثاني/يناير. وقد يتمّ في هذه المناسبة توقيع اتفاق تجاري واسع، فضلا عن شراكة دفاعية.

وقالت كالاس “تشهد (العلاقات بين) الهند والاتحاد الأوروبي تقاربا في وقت يخضع النظام العالمي القائم على قواعد لضغوط غير مسبوقة”، مؤكّدة أن الطرفين “يسعيان إلى إتمام المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرّة بين الاتحاد الأوروبي والهند”.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يكون الأكبر من نوعه في العالم، بحسب بروكسل. وسيتيح للشركات الهندية والأوروبية إيجاد فرص جديدة لمنتجيها، في مواجهة الرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي.

ويسعى الطرفان أيضا إلى التوصّل إلى بروتوكول اتفاق في مجال التنقّل من شأنه أن يسهل “حركة العمّال الموسميين والطلاب والباحثين والمهنيين من ذوي الكفاءات العالية”، بحسب ما ذكرت كالاس.

وتأمل الهند أن تساهم هذه التدابير في توظيف مهندسي معلوماتية وغيرهم من اختصاصيي التكنولوجيا في أوروبا.

فبو/م ن/ب ق