الاتحاد الأوروبي والمكسيك يوقعان اتفاقا تجاريا تخفض الرسوم الجمركية المتبادلة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وقّعت المكسيك والاتحاد الأوروبي الجمعة في مكسيكو تعديلا لاتفاقهما التجاري ينص على خفض للرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي القمة الثامنة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي، وقعت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تحديثا للاتفاق الساري منذ العام 2000 والذي يغطي العديد من المنتجات الزراعية الغذائية.

وبدأت المفاوضات بشأن المراجعة في أيار/مايو 2016، لكن الاتفاق المبدئي بشأن الجوانب التجارية والذي تم التوصل إليه عام 2018، لم يصادق عليه.

كما سيسهل النص الجديد التجارة في قطع غيار السيارات الذي تأثر بشكل خاص بالتعرفات الجمركية التي فرضها ترامب.

وجاء في بيان مشترك للطرفين “في وقت يتسم بتزايد الاضطرابات والتحولات العميقة، قررنا توسيع وتعميق وتحديث علاقات شراكتنا الاستراتيجية”.

وقالت المفوضية الاوروبية في بيان إن هذا الاتفاق يرسل “إشارة واضحة” مفادها أن الاقتصادين لا يزالان منفتحين على التجارة في وقت “تتزايد الإجراءات الحمائية”.

وبعد توقيع الاتفاق، أكدت شينباوم أن المكسيك “استراتيجية” بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وأن علاقتهما يمكن أن تكون “مثالا” على سبيل تعزيز الاقتصاد.

ويتزامن هذا التوقيع مع المفاوضات الجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا لمراجعة اتفاق التجارة الحرة الخاص بها (أسيوم).

