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الاتحاد الأوروبي ولندن يتوصلان إلى اتفاق تعاون حول المنافسة

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وضعت بروكسل ولندن الثلاثاء اللمسات النهائية لاتفاق يتيح للمفوضية الأوروبية وسلطات المنافسة الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي التعاون في التحقيقات مع نظيرتها البريطانية. 

وأعلنت المفوضية أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ “فور انتهاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من إجراءات التصديق عليه”.

ويتعين الحصول على موافقة المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي. 

ويأتي هذا التقارب نتيجة رغبة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باستئناف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

وقالت مارغريت فيستاغر المفوضة المكلفة المنافسة بالاتحاد الأوروبي في بيان “إن هذا الاتفاق يعزز علاقتنا وسيساعد في ضمان تنسيق تطبيق قواعد (المنافسة) بين سلطاتنا القضائية، بما يحقق المنفعة النهائية للشركات والمستهلكين”. 

ورحبت المديرة العامة لهيئة المنافسة البريطانية سارة كارديل بالاتفاق الذي “سيتيح العمل بشكل أوثق مع السلطات في الاتحاد الأوروبي حول الشؤون المشتركة وقضايا المنافسة المتبادلة، دون عوائق عديمة الفائدة”.

وينص الاتفاق بشكل خاص على أن التحقيقات الرئيسية المتعلقة بمكافحة الاحتكار والاندماج ستخضع لإخطار متبادل.

وأوضحت المفوضية أنه سيمكن من “تنسيق التحقيقات، إذا لزم الأمر، بين السلطات القضائية المعنية” ووضع “مبادئ واضحة للتعاون” تهدف إلى تجنب أي تعارض. 

نصت اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المبرمة في سياق بريكست، على إمكانية إبرام اتفاق “تكميلي” محدد حول التعاون في مجال المنافسة.

ارو/ريم/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية