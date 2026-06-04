الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه “الحازم” لأرمينيا بالمساعدات واستيراد الزهور

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لرئيس وزراء أرمينيا الخميس أن أوروبا تُكثّف دعمها ليريفان في مواجهة الضغوط الروسية قبيل الانتخابات، وذلك بإرسال مزيد من المساعدات المالية واستيراد الزهور.

وتنظم أرمينيا، الواقعة في جنوب القوقاز، الأحد انتخابات برلمانية تشكل اختبارا حقيقيا لجهود رئيس الوزراء نيكول باشينيان الرامية إلى تخفيف اعتماد أرمينيا على موسكو وتوطيد العلاقات مع الغرب.

وصعّدت روسيا ضغوطها على يريفان قبيل الانتخابات، وفرضت قيودا على استيراد سلع من قطاعات رئيسية، ودعت إلى إجراء استفتاء حول مساعي هذا البلد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لايين معلنة عن حزمة دعم أولية بقيمة 50 مليون يورو (58 مليون دولار) “تستخدم موسكو العلاقات الاقتصادية كسلاح للضغط السياسي. ونحن نعرف هذه الاستراتيجية جيدا. ولهذا السبب تقف أوروبا بحزم إلى جانب أرمينيا”.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي خفّف أيضا القيود التجارية مع أرمينيا على السلع التي تستهدفها موسكو، مثل الزهور، وأنه يدعم القطاعات المتضررة.

وقالت “من المقرر وصول شحنة من عشرة آلاف زهرة إلى لاتفيا غدا، وستتبعها شحنات أخرى”.

تُعتبر أرمينيا حليفا رسميا لموسكو، لكنها تُعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وسط استياء من تقاعس روسيا عن حمايتها خلال نزاعاتها مع أذربيجان المجاورة.

وجمّدت أرمينيا علاقاتها الأمنية مع موسكو في 2024، وأصدرت العام الماضي قانونا يعلن نيتها السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثار غضب روسيا.

ديل/غد/ب ق