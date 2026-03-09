The Swiss voice in the world since 1935
الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم وجود “نقص وشيك” في إمدادات النفط في أوروبا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

شدد الاتحاد الأوروبي الاثنين على عدم وجود “نقص وشيك في إمدادات النفط” في أوروبا مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط بارتفاع كبير في أسعار الطاقة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونين “لا يوجد نقص وشيك في إمدادات النفط في أوروبا. بموجب قواعدنا، يتعيّن على كل الدول الأعضاء امتلاك مخزونات لحالات الطوارئ تكفي 90 يوما”.

وتجاوز السعر المرجعي لبرميل الخام عتبة 100 دولار لأول مرّة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، على وقع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران والتي امتدت تداعياتها لتشمل دول الخليج ولبنان والعراق وحتى تركيا وقبرص.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية