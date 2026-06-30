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الاتحاد الأوروبي يبدأ الأربعاء تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة

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تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يلغي الاتحاد الأوروبي بدءا من الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، وفاء بالتزامه في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت مع واشنطن.

ونُشر القانون الذي يضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على أن يدخل حيّز التنفيذ الأربعاء.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي منحت في 25 حزيران/يونيو موافقتها النهائية على اتفاق للرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

ويفرض الاتفاق الذي أُبرم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تموز/يوليو 2025، رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية الداخلة إلى التكتل المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية.

ادك/رك/ناش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية