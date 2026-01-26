The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقا بشأن إنتاج “غروك” صورا مزيفة جنسية الطابع

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

باشر الاتحاد الأوروبي الاثنين تحقيقا يطال منصة إكس التابعة لإيلون ماسك، على خلفية إنشاء برنامج الدردشة الآلي غروك (Grok) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، صورا مزيفة ذات إيحاءات جنسية لنساء وقاصرين، في أحدث خطوة ضمن حملة دولية واسعة النطاق ضد هذه الأداة. 

وأثار برنامج غروك غضبا بعد الكشف عن إمكانية تحويل المستخدمين صور نساء وأطفال إلى صور جنسية باستخدام عبارات نصية بسيطة مثل “ألبسها بيكيني” أو “انزع ملابسها”. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “لن نتسامح في أوروبا مع سلوكيات لا يمكن تصورها، مثل التعري الرقمي للنساء والأطفال”. 

وأضافت في بيان لوكالة فرانس برس “الأمر بسيط، لن نسلم حق الموافقة وحماية الطفل لشركات التكنولوجيا لانتهاكه واستغلاله تجاريا. الضرر الناجم عن الصور غير القانونية حقيقي جدا”. 

وقالت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين إن التحقيق “سيحدد ما إذا كانت إكس قد أوفت بالتزاماتها القانونية” بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، المصمم لمراقبة عمالقة الإنترنت. 

وأكدت أن حقوق المرأة والطفل في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تكون “أضرارا جانبية” لخدمات إكس. 

وأعلنت بروكسل أنها تحقق فيما إذا كانت إكس قد اتخذت التدابير اللازمة للحد من “المخاطر المتعلقة بنشر محتوى غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، مثل الصور الجنسية الصريحة المُعدّلة، بما في ذلك المحتوى الذي قد يرقى إلى مستوى مواد الاعتداء الجنسي على أطفال”.

ووفقا لبحث نشره الخميس مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة رقابية غير ربحية، أنتج برنامج غروك ما يقدر بثلاثة ملايين صورة ذات إيحاءات جنسية لنساء وأطفال في غضون أيام.

بور-ديل/غد/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية