The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع دول الخليج في مواجهة هجمات إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

29 مارس آذَار (رويترز) – قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي يتضامن مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة مؤكدا ضرورة وقف هذه الهجمات على الفور.

وأضاف كوستا في منشور على منصة إكس أنه أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأحد مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد مجددا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الإمارات، التي هي من بين أكثر الدول تضررا.

ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت والسعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

