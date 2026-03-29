الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع دول الخليج في مواجهة هجمات إيران

29 مارس آذَار (رويترز) – قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي يتضامن مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة مؤكدا ضرورة وقف هذه الهجمات على الفور.

وأضاف كوستا في منشور على منصة إكس أنه أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأحد مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد مجددا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الإمارات، التي هي من بين أكثر الدول تضررا.

ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت والسعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)