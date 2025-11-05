الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن أهدافه المناخية عشية “كوب30”

عشية مؤتمر المناخ في البرازيل، نجح الاتحاد الأوروبي الأربعاء في التوصل إلى تفاهم بشأن أهدافه المناخية للفترة بين 2035 و2040، بعد تقديم تنازلات لكسب تأييد الدول الأعضاء المترددة ومن بينها إيطاليا.

بذلك تجنبت الدول السبع والعشرون الكارثة الدبلوماسية التي كانت تخشاها، ولن تذهب إلى مؤتمر المناخ في مدينة بيليم خالية الوفاض، وستكون قادرة على إظهار “ريادتها” في المسائل البيئية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعيد وصولها إلى البرازيل، إن “الأوروبيون مستعدون لبيليم!”.

وحافظ الاتحاد الأوروبي نظريا على هدفه الطموح في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990، علما أن النسبة بلغت 37% عام 2023.

لكن مخرجات المفاوضات الصعبة التي امتدت خلال ساعات الليل في بروكسل تطرح تساؤلات حول إمكان بلوغ هذا الهدف.

فمن أجل إقناع إيطاليا، إحدى الدول الأكثر ترددا، وافقت بقية الدول الأعضاء على درجة أعلى كثيرا من المرونة مما كانت المفوضية الأوروبية ترغب فيه في البداية.

ولتحقيق هدف الـ90%، سيكون بإمكان الأوروبيين الحصول على 5% من أرصدة الكربون الدولية التي من شأنها تمويل مشاريع خارج أوروبا، وهو إجراء انتقدته بشدة المنظمات البيئية.

– منظمات غير حكومية تندد –

أيدت الدول الأوروبية أيضا تأجيل توسيع سوق الكربون ليشمل النقل البري وتدفئة المباني لمدة عام واحد، من 2027 إلى 2028، وهو مطلب تشبثت به المجر وبولندا لكنه خيَّب آمال الدول الأكثر التزاما بالعمل المناخي، وخاصة البلدان الاسكندنافية.

كما وافقت الدول الأعضاء على بند المراجعة الذي من شأنه أن يسمح بتعديل هدف عام 2040 بمرور الوقت إذا ثبت أنه من الصعب للغاية تحقيقه.

وأقرّت وزيرة التحول البيئي الفرنسية مونيك باربو أنه “كان هناك ضغط إيطالي قوي”، مضيفة “تم اعتماد النص على مضض نوعا ما”. لكنها أكدت أن فرنسا تبقى “راضية تماما” عن الطموحات الأوروبية في مؤتمر الأطراف في البرازيل.

من جهته، قال مفوض المناخ الأوروبي فوبكه هوكسترا إن هذه “نتيجة ممتازة” و”واقعية” وتتميز بـ”المرونة”.

في المقابل، انتقدت منظمات غير حكومية التنازلات التي تم تقديمها.

وقال سفين هارملينغ من شبكة المنظمات غير الحكومية “كان يوروب” إن “هذا الاتفاق المرتقب بشدة أضعف بكثير من نسبة 90% المعلنة”.

لكن ضغط اقتراب مؤتمر المناخ اقتضى التوصل سريعا إلى تفاهم، مع وصول زعماء من أنحاء العالم إلى البرازيل يومي الخميس والجمعة، تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

في أوروبا التي تتجه نحو اليمين، تراجعت في الأشهر الأخيرة قضايا المناخ إلى مرتبة أدنى في ظل المخاوف المتعلقة بالدفاع والقدرة التنافسية.

وستستمر المفاوضات في البرلمان الأوروبي الذي سيتناول الأهداف المناخية الذي تم التفاهم بشأنها.

– قيادة “مشهود بها” –

الأربعاء أيضا، وافقت الدول الأوروبية بالإجماع على أهداف العام 2035 وهو ما طالبت الأمم المتحدة به منذ أشهر.

وكانت الدول قد مهدت لها الطريق في أيلول/سبتمبر من خلال اقتراح تخفيضات في الانبعاثات تتراوح بين 66,25% و72,5% مقارنة بعام 1990.

لتجنب مفاوضات مطولة، التزمت الدول بالأهداف نفسها الأربعاء، رغم أن الدول الاسكندنافية وألمانيا وفرنسا كانت تأمل أن تكون النسب طموحة أكثر.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الأهداف تظل من بين الأكثر طموحا عالميا، إلى جانب أهداف بريطانيا والنروج.

وكان مصدر دبلوماسي قال إن التسوية “لن تكون بالضرورة جميلة للغاية”، ولكن “نحن نحاول أن نفعل شيئا جيدا” في “العالم الحقيقي المضطرب”.

وأكد فوبكه هوكسترا أن قيادة أوروبا في قضايا المناخ “مشهود بها” دوليا، في ظل هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحياد المناخي بحلول عام 2050.

في الأثناء، قرّر دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، ولن يرسل أي مسؤولين رفيعي المستوى إلى مؤتمر المناخ في البرازيل.

ويأتي الاتحاد الأوروبي في المرتبة الرابعة من حيث حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة والهند.

