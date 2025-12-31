الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل بأن تعليق عمل منظمات غير حكومية في غزة سيمنع وصول “مساعدة حيوية”

حذر الاتحاد الأوروبي الأربعاء بأن تهديد إسرائيل بمنع منظمات غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول “مساعدات حوية” إلى سكان القطاع المدمر.

وكتبت المفوّضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية حجة لحبيب على إكس “كان الاتحاد الأوروبي واضحا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية”، بعدما أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول الأربعاء.

وكتبت لحبيب “قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالا للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها”.

كان أمام المنظمات غير الحكومية مهلة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر للتسجيل بموجب الإطار الجديد الذي تقول إسرائيل إنه يهدف إلى منع “الجهات المعادية أو الداعمة للإرهاب” من العمل في الأراضي الفلسطينية وليس لعرقلة المساعدات.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء أن المنظمات التي “رفضت تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لاستبعاد أي صلة لهم بالإرهاب” قد تلقت إشعارا بإلغاء تراخيصها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، مع إلزامها بوقف جميع أنشطتها بحلول الأول من آذار/مارس.

ولم تكشف إسرائيل عن عدد المنظمات التي تواجه الحظر، لكنها خصّت بالذكر منظمة أطباء بلا حدود لاتهامها بعدم الامتثال للقواعد من خلال توظيفها شخصين قالت إنهما على صلة بجماعات فلسطينية مسلحة.

وأبلغت الحكومة الإسرائيلية وكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا الشهر برفض 14 طلبا من منظمات غير حكومية حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت منظمات غير حكومية إن القواعد الجديدة سيكون لها تأثير كبير على توزيع المساعدات في غزة، مع تأكيد منظمات إنسانية أن كمية المساعدات التي تدخل غزة لا تزال غير كافية.

في حين نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/أكتوبر على دخول 600 شاحنة يوميا، إلا أن عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع لا يزال يتراوح بين 100 إلى 300، وفق المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

