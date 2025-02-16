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الاتحاد الأوروبي يحمل بوتين “المسؤولية النهائية” عن وفاة نافالني في سجن بسيبيريا

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أكد الاتحاد الأوروبي الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل “المسؤولية النهائية” عن وفاة المعارض أليكسي نافالني، في الذكرى الأولى لرحيله في سجن بسيبيريا.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان  “اليوم يصادف مرور عام على وفاة زعيم المعارضة الروسي السياسي أليكسي نافالني، والتي يتحمل الرئيس بوتين والسلطات الروسية المسؤولية النهائية عنها”، داعية إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ومضيفة أن “نافالني ضحى بحياته من أجل روسيا حرة وديموقراطية”. 

وأضافت كالاس “مع تكثيف روسيا لحربها العدوانية غير المشروعة ضد أوكرانيا، فإنها تواصل أيضا قمعها الداخلي، واستهداف أولئك الذين يدافعون عن الديموقراطية”. 

ولفتت الى أن محامي نافالني ما زالوا “مسجونين ظلما، إلى جانب مئات السجناء السياسيين”.

وتابعت “يتعين على روسيا الإفراج فورا وبدون قيد أو شرط عن محامي أليكسي نافالني وجميع السجناء السياسيين”.

وكان نافالني ناشطا معارضا في مجال مكافحة الفساد والعدو السياسي الأول لبوتين، وقد صنفه القضاء الروسي “متطرفا”.

وكل من يشير علنا إلى المعارض أو إلى منظمته، صندوق مكافحة الفساد، ويُغفل الإشارة الى إعلان “تطرفهما”، يتعرض لعقوبات شديدة. 

ولا يزال هذا التهديد ساريا على الرغم من وفاة نافالني في ظروف غامضة في سجن في القطب الشمالي في 16 شباط/فبراير 2024 ونفي جميع المتعاونين معه تقريبا خارج روسيا.

اب/شي/ب ق

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