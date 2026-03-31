الاتحاد الأوروبي يدعو دوله لاتخاذ تدابير منسقة بمواجهة ارتفاع أسعار النفط

afp_tickers

3دقائق

دعت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الدول الأعضاء الـ27 إلى العمل بتنسيق تام لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

ويجتمع وزراء الطاقة بعد ظهر الثلاثاء عبر تقنية الفيديو لتقييم وضع الطاقة.

وصرح المفوض دان يورغنسن قبيل الاجتماع “يجب أن نعمل معا، ككيان واحد”، معتبرا أن الدول الأعضاء يجب أن “تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة استهلاك الوقود”.

أكد المسؤول في بيان أن “أمن إمدادات الاتحاد الأوروبي لا يزال مضمونا، لكن يجب أن نكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع اضطراب محتمل ومطوّل في سوق الطاقة”.

وفي رسالة وجهها إلى الوزراء، نصح دان يورغنسن الدول الأعضاء الـ 27 بـ”تشجيع اتخاذ تدابير” لخفض الطلب على النفط، لا سيما في قطاع النقل.

وأمام هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، اتخذت الدول الأوروبية إجراءات متفرقة.

فقد قدمت إسبانيا خطة بقيمة 5 مليارات يورو تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة وخصما يصل إلى 30 سنتا للتر الواحد من الوقود.

وفي إيطاليا، خفض مرسوم قانون أسعار الوقود مؤقتا بمقدار 25 سنتا للتر. واتُخذت تدابير مماثلة في البرتغال والسويد.

وأعلنت المجر وكرواتيا عن وضع سقف لأسعار الوقود.

أما فرنسا التي تواجه صعوبات في الميزانية، فقد اختارت تقديم مساعدات موجهة بقيمة تناهز 70 مليون يورو للمزارعين والصيادين وشركات النقل، من دون النظر في اتخاذ تدابير أوسع من شأنها أن تزيد من تفاقم العجز.

في ما يتعلق بالغاز، أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتقليص سعة تخزينها الشتوية لتخفيف الضغوط على الأسعار.

أما بخصوص الكهرباء، فقد اقترحت بروكسل على الدول الأعضاء الـ 27 خفض الضرائب عليها مؤقتا.

كما وعدت المفوضية بتقديم مجموعة أدوات للدول الأعضاء الـ 27 قريبا لمعالجة تكاليف الطاقة، بما في ذلك مقترح لضمان فرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنة بالوقود الأحفوري.

ادك/جك/ع ش