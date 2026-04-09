الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري للأعمال القتالية في لبنان

9 أبريل نيسان (رويترز) – دعت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إلى وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان، كما حثت جميع الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت كالاس في بيان “ندعو جميع الأطراف المعنية على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة ووقف جميع العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة والمرور الآمن عبر مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)