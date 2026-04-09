The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري للأعمال القتالية في لبنان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

9 أبريل نيسان (رويترز) – دعت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إلى وقف فوري للأعمال القتالية في لبنان، كما حثت جميع الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت كالاس في بيان “ندعو جميع الأطراف المعنية على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة ووقف جميع العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة والمرور الآمن عبر مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

